Quand la ministre des Sports demande à Kylian Mbappé de rester

Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant français prolongera-t-il au Paris Saint-Germain ?

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé (22 ans, 29 matchs et 21 buts toutes compétitions cette saison), la ministre des Sports Roxana Maracineanu espère voir le champion du monde poursuivre sa carrière dans la capitale française.

"Kylian, reste en France. On veut continuer à te voir jouer comme ça, on a besoin de toi. Le public a besoin de toi, le PSG a besoin de toi. Les jeunes sportifs, les jeunes footballeurs ont besoin d’avoir des exemples et des modèles. Aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas trop sortir de France, donc restez en France", a glissé avec le sourire la ministre sur France Info.

Mbappé n'aura plus qu'un an de contrat en juin prochain s'il ne prolonge pas d'ici-là mais le PSG reste optimiste et lui proposerait une extension de bail de quatre années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2026