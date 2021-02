Petite frayeur pour Bolat avant le match face à Malines : "Le doigt s'est disloqué"

La soirée a failli mal tourner pour le gardien dès l'échauffement avant la rencontre.

Après tout, Bolat était très peu sûr de lui avant le début du match. "Mon doigt a été disloqué", a déclaré le gardien de La Gantoise. "C'était un moment douloureux. J'ai failli ne pas jouer. Nous avons souvent essayé de le remettre en place. Nous sommes ensuite allés au vestiaire et je l'ai moi-même remis. Si je ne l'avais pas, il aurait été impossible de jouer."

J'ai essayé de rester concentré sur le jeu

Ensuite, il faut commencer le match et cette blessure joue aussi un peu dans la tête. "Au début, ça ne me dérangeait pas, mais après j'ai senti le gonflement venir. J'ai essayé de ne pas trop y penser et de rester concentré sur le match."

Cela a fonctionné et Gand a réussi à arracher un match nul. Un résultat qui ne fait pas les affaires des Buffalos pour le classement. "Nous sommes venus ici pour gagner, mais si vous voyez le match, nous devons nous contenter d'un point. C'est quand même mieux que zéro point", réagit sobrement Bolat.