🎥 Le superbe but de Massimo Bruno qui rapporte un point à Charleroi

C'est forcément la déception qui prime dans les rangs carolos après le partage concédé au Freethiel, mais on ne se lasse pas du chef-d'oeuvre de Massimo Bruno qui a évité aux Zèbres leur onzième défaite de la saison.

Auteur d'un début de match offensif et convaincant, le Sporting de Charleroi n'a pas trouvé la faille et a ensuite baissé le ton, permettant aux Waaslandiens de petit à petit trouver leurs repères et de prendre doucement l'ascendant.

Deux buts, quatre points pour Massimo Bruno

Et le but d'Aleksandar Vukotic aurait pu suffire à faire tomber les Zèbres. Mais Massimo Bruno est passé par là et d'un enchaînement contrôle orienté, demi-volée en pleine lucarne, le milieu offensif du Sporting a offert le point du partage aux Carolos.

Ce ne sont pas les trois points qu'espéraient les Zèbres en prenant la route pour le Freethiel, mais ça récompense l'abnégation des Carolos qui y ont crû jusqu'au bout. Deux buts, quatre points gagnés cette saison pour Massimo Bruno qui avait déjà inscrit un but vital sur la pelouse du Cercle de Bruges, où Charleroi s'était imposé au terme d'un match au scénario improbable (3-4).