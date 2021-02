Selim Amallah : "Nous sommes passés à côté"

Le Standard a chuté ce dimanche après-midi à Zulte Waregem (3-2). Les Rouches ont pourtant mené au score à deux reprises mais les Flandriens s'imposeront finalement via un doublé de Gianni Bruno.

Selim Amallah a fait son retour au sein du noyau liégeois après sa blessure. Monté au jeu, l'international marocain n'est pas parvenu à faire la différence. "Nous avons joué beaucoup trop de longs ballons, ce n'est pas notre jeu. Nous ne sommes pas parvenus à poser notre jeu comme d'habitude, cela n'a pas marché. C'est une défaite qui fait mal, il y avait la possibilité de faire quelque chose au vu des résultats des autres équipes. Nous sommes passés à côté", a confié le milieu offensif.

Le Standard de nouveau commis des erreurs fatales. "Nous le répétons avant le match en plus. On dit qu'il faut apprendre de ses erreurs, mais nous les commettons de nouveau. C'est frustrant car nous avons eu les occasions pour enfoncer le clou et faire le break. Mais, derrière cela se paie cash car Zulte Waregem a été bien plus efficace que nous", a expliqué l'ancien joueur de Mouscron.

Aux portes du top 4, le matricule est ejecté du top 8. "Le classement ? En un match, tout peut changer. Nous n'allons pas baisser les bras. De mon côté, je me sens mieux et j'ai hâte d'être à 100%", a conclu Amallah.