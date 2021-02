Un ancien coéquipier sous le charme d'Eden Hazard : "Il lui manque juste l'ambition..."

En difficulté au Real Madrid, Eden Hazard s'est révélé en Europe sous les couleurs de Chelsea. Filipe Luis, l'un des ses anciens coéquipiers à Londres, ne l'a pas oublié...

Eden Hazard pourrait-il être le meilleur joueur du monde ? Pour Filipe Luis, la réponse est oui. En effet, dans un entretien accordé à The Guardian, l'ancien international brésilien a évoqué le talent de son ancien coéquipier. Il a ainsi reconnu que le capitaine des Diables Rouges était l'un des meilleurs joueurs avec qui il avait joué.

Toutefois, le défenseur de 35 ans a souligné le manque d'ambition de l'attaquant du Real Madrid. "Eden est, avec Neymar, le meilleur avec qui j'ai eu la chance de jouer. Il est tout en haut avec Messi et ces gars qui peuvent gagner des rencontres à eux seuls. Il ne courait pas beaucoup pour nous aider en défense, il jouait à Mario Kart dans le vestiaire, il s'échauffait les lacets défaits. Mais en match, personne ne pouvait lui prendre le ballon. Il peut tout faire: dribbler, marquer, donner la dernière passe... il lui manque juste l'ambition de vouloir devenir le meilleur du monde. Car il pourrait l'être."

Pour rappel, Filipe Luis et Eden Hazard ont joué ensemble à Chelsea durant la saison 2014-2015. Cette année-là, le natif de La Louvière avait disputé 52 matchs, inscrit 19 buts, et délivré 13 passes décisives. Grâce à lui, les Blues avaient remporté la Premier League et la League Cup. Une époque qui semble désormais bien loin...