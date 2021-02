Iniesta s'enflamme pour un jeune talent du FC Barcelone

L'ancienne légende du Barça est sous le charme du jeune milieu de terrain.

Pedri (18 ans) brille de mille feux avec le Barça. Le milieu de terrain a rapidement su se rendre indispensable et compte déjà 35 matchs à son actif cette saison pour 3 buts et 4 passes décisives. André Iniesta n'a pas tari d'éloges à propos de Pedri.

"Il est clair que Pedri a beaucoup de potentiel. Je crois qu'il est dans un endroit idéal pour continuer à grandir et continuer d'exploiter ses vertus. Je lui souhaite le meilleur et l'important c'est qu'il soit calme, que les gens le laissent aussi tranquille, car il est jeune et a tout devant lui. Je pense que la différence c'est qu'il l'est quand il sort sur le terrain, il aime le ballon et il ne semble pas avoir 18 ans. La chose importante c'est qu'il continue de grandir, car il a certainement un bel avenir au Barça", n'a pas manqué de souligner le joueur du Vissel Kobe auprès de Mundo Deportivo.