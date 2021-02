Europa League : Une première depuis 2013-2014 pour les clubs allemands

Avec les éliminations en seizième de finale de Hoffenheim face à Molde et du Bayer Leverkusen contre les Young Boys de Berne, l'Allemagne a perdu ses deux derniers représentants en Europa League cette saison. Wolfsburg avait été éliminé lors des barrages contre l'AEK Athènes.

Aucun club allemand n'a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League cette saison, une première depuis sept ans. En effet, une telle disette n'était plus arrivée depuis la saison 2013-2014. Francfort avait été éliminé par le FC Porto en seizième de finale et Fribourg n'avait pas réussi à sortir de son groupe dans lequel Séville, Estoril et le Slovan Liberec étaient présents.

Toutefois, l'Allemagne pourra se consoler avec les quatre représentants qu'il lui reste en Ligue des champions avec le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach.