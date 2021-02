Le coach de Doku en danger ? "Le changement n'est pas une recette miracle"

Julien Stéphan va-t-il résister à la pression d'une saison somme toute décevante au Stade Rennais ?

Rennes s'est incliné face à Nice et la saison des Bretons, huitièmes désormais, est loin d'être brillante. Mais Julien Stéphan, leur entraîneur, n'est pas remis en question par sa direction : "On mène ce projet à trois avec Julien et Florian Maurice (directeur technique du Stade Rennais). On ne va pas abandonner ce soir", relativise le président du club, Nicolas Holveck, en conférence de presse d'après-match dans des propos relayés par Foot Mercato.

"Je n'ai pas vu les joueurs abandonner leur coach non plus, sincèrement, ils ont essayé jusqu'au bout. Le projet est toujours le même. Si le changement d'entraîneur était une recette miracle, ça se saurait. Ce n'est pas ma méthode. Ce n'est pas la question ce soir".