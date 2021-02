Premier League : grosse désillusion pour Leicester et Tielemans, Benteke reste muet face à Fulham

Battu par Arsenal au King Power Stadium cet après-midi, Leicester manque l'occasion de grimper à la deuxième place du classement de Premier League.

C'est une vraie déception pour Leicester. Alors qu'ils menaient à la marque, les hommes de Brendan Rodgers se sont inclinés à domicile contre Arsenal, dans le cadre de la 26ème journée de Premier League. Avec cette défaite, Tielemans & cie manquent une belle opportunité au classement.

Leicester - Arsenal : Tielemans n'empêche pas la défaite des Foxes.

Malgré l'ouverture du score de Youri Tielemans (7ème minute), les Foxes ont sombré face aux Gunners. Un but de David Luiz (39ème) et d'Alexandre Lacazette sur penalty (45ème+2) ont permis aux hommes de Mikel Arteta de rentrer avec l'avantage à la pause. Au retour des vestiaires c'est Nicolas Pépé qui a corsé l'addition (52ème). Score final : 1-3 pour Arsenal. Alors que Leicester avait l'occasion de passer deuxième en cas de victoire, le champion d'Angleterre 2016 reste finalement derrière Manchester City et Manchester United au classement. De son côté, Arsenal retrouve le Top 10 en s'installant à la neuvième place (37 points).

En ce qui concerne les Diables Rouges impliqués, Youri Tielemans et Timothy Castagne ont disputé l'intégralité de la rencontre. En revanche, Denis Praet était encore absent de la feuille de match, pour cause de blessure.

Crystal Palace - Fulham : balle au centre dans le derby de Londres

Au même moment, Crystal Palace (13ème) recevait Fulham (18ème) à Londres. Les deux équipes, à la lutte pour le maintien en Premier League, se sont quittées sur un score nul et vierge. Score final : 0-0. Ce résultat n'arrange aucune des deux formations qui restent donc à leur place au classement.

Les présences de Christian Benteke (titulaire) et d'ancien joueurs de Pro League dans les rangs des Eagles, tels que Cheikhou Kouyaté (ex-Courtrai et Anderlecht) et Luka Milivojevic (ex-Anderlecht), n'auront pas permis de faire pencher la balance.