🎥 Le coup-franc somptueux de Xavier Mercier contre l'Antwerp

Puissante et placée: Ortwin De Wolf ne pouvait rien sur la frappe splendide de Xavier Mercier.

OHL a fait une affaire en or, lundi soir, contre l'Antwerp et, en bon capitaine, Xavier Mercier a montré la voie à ses équipiers. Passeur décisif sur le deuxième but, inscrit par Musa Al-Tamari, le Français avait, avant ça, ouvert la marque, d'un magnifique coup-franc. Suffisant pour rapprocher les Louvanistes à trois points du top 4.