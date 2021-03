Copa del Rey : le second finaliste est connu !

Après la qualification du Barça pour la finale, au terme d'un match riche en émotions, Levante et l'Athletic Bilbao se disputaient le dernier billet pour la finale.

Après le 1-1 du match aller, Levante avait l'avantage de jouer le retour chez lui face aux solides Basques.

Roger Martí (17e) lançait la rencontre de manière idéale en ouvrant le score pour les locaux, sur un service de Rochina.

Mais Raúl García se chargeait de rétablir l'égalité sur penalty, un quart d'heure plus tard.

Le score ne bougeait plus après la pause, et les deux formations devaient se départager lors des prolongations. Et à ce jeu, les Basques ont été les plus forts.

A la 112e minute de jeu, Álex Berenguer voyait sa frappe contrée par Vukcevic puis tromper Fernandez. Ce dernier propulsait ses couleurs en finale où l'Athletic Bilbao sera opposé au FC Barcelone.