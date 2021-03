Un ancien grand joueur du Standard de Liège est décédé

Il avait évolué chez les Rouches entre 1978 et 1983.

Erhan Önal est décédé ce mardi à l'âge de 63 ans comme l'a annoncé Galatasaray sur son site internet. L'international turc avait porté les couleurs du Standard de Liège entre 1978 et 1983 où il avait joué près de 70 matchs et inscrit 7 buts. L'ancien joueur du Bayern Munich avait ensuite quitté les Rouches pour rejoindre l'Allemagne et la Turquie où il terminera sa carrière.

Le défenseur aura été champion de Belgique en 1982, vainqueur de la Coupe de Belgique en 1981 et aura aussi glané la Supercoupe de Belgique la même année avec le matricule 16.