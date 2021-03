Le Standard de Liège laissera partir ses internationaux : "Cela va faire du bien aux joueurs"

Après le partage du Standard de Liège à Genk (2-2), le technicien sénégalais a évoqué le départ de ses joueurs avec leur équipe nationale.

Dans la situation actuelle, beaucoup de clubs voient d'un mauvais oeil le départ de leurs joueurs en sélection nationale, et surtout ceux qui doivent rejoindre un autre continent. Le but est d'éviter de prendre le risque d'envoyer des joueurs se mélanger à d'autres bulles. L'Antwerp a d'ailleurs refusé de laisser partir Dieumerci Mbokani en sélection nationale congolaise tandis que le Club de Bruges aimerait retenir Mata (Angola), Horvath (USA), Kossounou (Côte d'Ivoire) et Badji (Sénégal).

De son côté, le Standard de Liège ne retiendra pas ses joueurs durant la trêve internationale. "Ils vont partir. La situation sanitaire n'est certes pas évidente mais cela va faire du bien aux joueurs de rentrer au pays, de voir leur famille et de jouer pour leur sélection. C'est important et je tiens à souligner une chose qui me chiffonne un peu. Retenir ses joueurs s'ils rejoignent une équipe africaine et donner le feu vert s'ils restent en Europe, c'est n'importe quoi. On n’a pas plus de chance d’attraper le Covid-19 là-bas. Cela n'a aucun sens pour moi", a confié Mbaye Leye.

Amallah (Maroc), Cimirot (Bosnie), Jans (Luxembourg), Laifis (Chypre), Bokadi, Muleka (Congo) et Tapsoba (Burkina Faso) ont été convoqués par leur sélection.