Manchester City tient une piste étonnante pour remplacer Sergio Agüero

Le club macunien est sur les traces d'un attaquant étant donné que son buteur argentin devrait s'en aller en fin de saison.

Avec le probable départ de Sergio Agüero en fin de saison, Manchester City est à la recherche d'un nouveau buteur. Erling Haaland serait est dans le viseur mancunien mais la complexité et le coût de ce dossier ont de quoi faire refroidir les Citizens. Le Norvégien coûte plus de 100 millions d'euros en transfert, sans compter le salaire, et puis Mino Raiola, l'agent du serial buteur du Borussia Dortmund, tient quelques vieux contentieux avec Pep Guardiola.

Ces derniers ont donc ciblé Danny Ings, selon Sky Sports. L'attaquant âgé de 28 ans possède une belle cote outre-Manche. Passé par Burnley et Liverpool, le buteur est revenu à bon niveau à Southampton où il a inscrit 22 buts en Premier League la saison dernière, et planté 8 goals cette saison. L'Anglais, qui est en fin de contrat dans un an, a refusé de prolonger.