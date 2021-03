Eden Hazard un énorme flop ? Le Real Madrid doit faire face à un dilemme

Débarqué au Real Madrid en provenance de Chelsea lors de l'été 2019 pour un montant supérieur à 100 millions d'euros, le capitaine des Diables Rouges voulait franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Eden Hazard a été fortement handicapé par les blessures depuis sa venue au Real Madrid. Toujours sur le flanc, l'ailier gauche est de plus en plus critiqué et a perdu du crédit au sein de la Casa Blanca, où les places sont très chères. Mundo Deportivo explique que le club merengue est face à un dilemme : conserver le Diable Rouge ou le vendre pour limiter les pertes ?

Vendre le Belge après seulement deux ans et un gros investissement serait un aveu d'échec du côté du côté du club merengue. Mais selon le média espagnol, c'est la deuxième option qui semblerait être privilégiée par les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu. Ces derniers ne seraient pas contre le fait de réduire leur masse salariale en se séparant de l'un de leurs plus gros salaires tout en faisant ainsi de la place pour une éventuelle recrue. Au surplus, la valeur marchande d'Eden Hazard ne cesse de chuter (40 millions d'euros selon Transfermarkt) et le Real pourrait être tenté d'essayer de sauver ce qui peut être sauvé en le vendant dès cet été.