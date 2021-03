Vertonghen lucide : "Ce n'est pas un mauvais résultat au vu du match"

Jan Vertonghen, capitaine, ne s'est pas caché après le match nul des siens en Tchéquie.

La Belgique a souffert en République Tchèque et Jan Vertonghen le reconnaissait : "Ils ont mis un pressing très haut et nous ne sommes pas parvenus à garder le ballon. On savait que ce serait un match difficile", affirme le défenseur de Benfica au micro de la RTBF. "La Tchéquie a joué un football très direct, nous perdions des ballons trop faciles ... mais au vu des occasions, 1-1 n'est pas un mauvais résultat pour nous".

Avec un 4/6, la Belgique est deuxième de son groupe à égalité de points avec la Tchéquie. "C'est l'adversaire le plus fort du groupe", affirme Vertonghen. "On retombe un peu les pieds sur terre, on sait désormais qu'il y a des adversaires solides".