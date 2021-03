L'autre choc du groupe des Belges: les Tchèques veulent suivre le rythme des Diables

Après avoir accroché les Diables cette semaine, les Tchèques veulent continuer sur leur lancée contre le Pays de Galles et donc rester le plus longtemps possible dans le sillage de notre équipe nationale.

Avec le nul contre les Diables Rouges, la République Tchèque confirme son regain de forme. Absente du Mondial 2018, la sélection tchèque s’est qualifiée pour l’Euro 2021 en terminant 2e de son groupe de qualification derrière l’Angleterre. Sur leur parcours, les partenaires de Schick avaient remporté une victoire de prestige face aux Three Lions. Sur leur lancée, les hommes de Silhavy ont remporté leur groupe de Ligue des Nations devant l’Ecosse. Les Tchèques ont débuté de très belle manière ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 en explosant l’Estonie (2-6) avec un triplé de Soucek, qui confirme son excellente saison avec West Ham. La République Tchèque a ensuite contenu la Belgique (1-1) dans une rencontre au final assez équilibrée. Alors que les Tchèques étaient privés de 4 joueurs pour cette 2e rencontre (le capitaine Darida, le défenseur cadre Kaderabek, le meilleur buteur en activité Schick et le gardien titulaire Pavlenka) en raison de la situation sanitaire, elle devrait pouvoir les récupérer ce mardi. En plein renouveau, les Tchèques semblent en mesure de ramener au moins un point de leur voyage au Pays de Galles et donc de rester le plus possible dans le sillage de la Belgique. On le sait maintenant, les hommes de Roberto Martinez n'auront pas le loisir de se reposer dans cette campagne. Les Tchèques sont bien décidés à leur mener la vie dure et aller au Qatar en 2022.





