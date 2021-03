🎥 Le double arrêt d'Anthony Moris devant CR7

Le Luxembourg a tenu tête au Portugal et Anthony Moris en a profité pour s'offrir son moment de gloire.

Après un exploit en Irlande, le Luxembourg d'Anthony Moris et de Laurent Jans a longtemps fait douter le Portugal de Cristiano Ronaldo, mardi soir, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Luxembourgeois ont mené 1-0 pendant un bon quart d'heure et ont finalement craqué en seconde période.

Et Anthony Moris en a profité pour s'illustrer. À dix minutes de la fin, le portier de l'Union Saint-Gilloise a mis Cristiano Ronaldo, en échec à deux reprises. Buteur 30 minutes plus tôt, CR7 devra donc patienter plusieurs mois avant d'inscrire le 104e but de sa carrière internationale.