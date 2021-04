Le Real Madrid a fixé le prix de Martin Odegaard

Peu utilisé par Zinedine Zidane au Real Madrid en première partie de saison, le milieu de terrain offensif revit à Arsenal où il est prêté.

Arsenal aimerait conserver Martin Odegaard de façon définitive, selon The Times. Cela tombe bien puisque le Real Madrid serait intéressé par une vente afin de renflouer les caisses et de pouvoir avoir une marge de manoeuvre supérieure dans les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le prix fixé par le club merengue pour son milieu norvégien est de 35 millions de livres, soit un petit peu plus de 40 millions d'euros. Un montant qui ne devrait pas refroidir les Gunners.

Odegaard ne devrait pas être le seul à faire des valises définitivement puisque Gareth Bale, Dani Ceballos et Luka Jovic risquent aussi d'être vendus pour encaisser de belles liquidités.