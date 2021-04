Axel Witsel continue sa rééducation : "Tout dépend de mon évolution dans les deux, trois semaines à venir"

Le Diable Rouge continue lentement mais sûrement sa rééducation. Il ne veut rien précipiter afin de revenir au meilleur niveau.

Euro avec les Diables ou pas ? La question est sur les lèvres de tous les supporters belges (et certainement de Roberto Martinez) concernant Axel Witsel.

Ce dernier continue sa rééducation après sa rupture du tendon d'Achille avec le Borussia Dortmund. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Witsel donne des nouvelles : "C'est comme un bout de bois qu'on casse en deux. J'ai juste entendu un gros bruit. J'ai tout de suite compris que mon tendon d'Achille était cassé. On avance bien, au jour le jour et c'est le plus important pour le moment. Ca se passe super bien et j'ai fait pas mal de progrès jusqu'à maintenant".

"Je connais Lieven (Maesschalck, NDLR), on travaille ensemble depuis des années avec l'équipe nationale. C'est important de le faire dans un endroit où tu connais les gens, où tu as confiance, où tu te sens à l'aise pour ta rééducation. Le retour à l'entraînement sur le terrain, même tout seul, je n'ai pas encore de date. Tout dépend de mon évolution dans les deux, trois semaines à venir."