"Ce n'est pas encore fait" pour STVV

Les Trudonnaires ont fait un grand pas vers leur maintien en s'imposant à Malines, mais Peter Maes ne sera assuré qu'une fois la mission mathématiquement accomplie.

STVV a son sort entre les mains et n'est d'ailleurs plus qu'à trois points d'accomplir sa mission. Dès ce mardi, à Waasland-Beveren, les Canaris peuvent conclure. "Nous espérons profiter de la belle victoire que nous avons empochée à Malines et des émotions positives qu'elle a générées pour faire un bon match à Waasland-Beveren", confie Peter Maes au média de son club.

Car la victoire de samedi dernier a gonflé le moral des Trudonnaires. "On savait qu'il fallait prendre un ou des points à Malines et nous l'avons très bien fait je trouve, mais ce n'est pas encore fait", insiste le coach de STVV.

"Le championnat de cette saison nous a démontré que tout le monde peut prendre des points contre tout le monde et les équipes qui sont derrière nous peuvent très bien faire un six sur six. Donc, il faut prendre des points", ajoute-t-il. Les Trudonnaires seraient donc bien inspirés de s'impose sur la pelouse du Freethiel, histoire d'aborder sereinement les deux dernières rencontres de la saison.