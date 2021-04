Jens Cools de retour contre le Standard?

L'AS Eupen affichera presque complet pour la réception du Standard, mais Benat San José attendra le dernier moment pour prendre une décision au sujet de son médian campinois.

Devenu, en un an et demi, un élément incontournable du dispositif de Benat San José, Jens Cools fera-t-il son retour contre le Standard? Le coach des Pandas a entretenu le suspense, en conférence de presse, cet après-midi.

Car l'Espagnol ne veut pas précipiter le retour aux affaires de l'ancien pensionnaire du Kuipje de Westerlo et du Freethiel de Waasland-Beveren. "Il a repris l'entraînement cette semaine, ça ne fait que quelques jours, donc on va voir comment il réagit au dernier entraînement avant de prendre une décision", explique-t-il.

Sur la touche depuis le Standard

Jens Cools s'était blessé, le 13 mars dernier, en Coupe de Belgique... contre le Standard. Avant ça, il avait participé à 22 rencontres de championnat et à trois matchs de Coupe, confirmant le statut d'incontournable qu'il avait acquis lors de sa première saison eupenoise.

S'il est en mesure de reprendre la compétition ce vendredi, Benat San José n'aura plus que deux absences à déplorer pour la réception des Rouches: celles de Rocky Bushiri et de Gary Magnée, tous les deux gravements touchés au genou et qui ne reprendront pas la compétition avant la saison prochaine.