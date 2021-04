Mats Rits: "C'est une énorme déception"

S'il admettait que le Club n'avait pas joué son meilleur but, Mats Rits ne pouvait que regretter le scénario du match.

Titulaire au milieu de terrain, Mats Rits a disputé les 90 minutes lors de la défaite du Club de Bruges à Anderlecht. Pour lui, comme pour ses coéquipiers, c'est une petite claque reçue.

"C'est une grosse déception pour nous", déclare Rits en conférence de presse. "Pendant 70 minutes, on a eu le contrôle du match. C'est vrai que ce n'était pas notre meilleur match, mais on menait au score. Ensuite, il y a ce but... il y a la passe dans le dos de Sobol, puis on est en retard et avec Nmecha ça ne pardonne pas. On savait avant le match que ce serait difficile, ça l'a été, on peut juste vraiment regretter ce qu'il s'est passé après le 0-1".

Les faits sont bien là pour les Brugeois. C'est la sixième défaite en championnat pour le Club, qui s'il est largement en tête semble jouer en mode mineur en cette fin de saison. Il ne faudrait pas tout perdre après la division des points par deux.