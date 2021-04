🎥 Neymar a répondu aux déclarations de Joshua Kimmich

Les paroles et les discours de Thomas Müller et de Joshua Kimmich sont visiblement parvenus aux oreilles parisiennes.

Les joueurs du Bayern Munich étaient confiants avant le match retour de quart de finale de Ligue des champions face au PSG. "Nous étions la meilleure équipe au match aller, mais malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur. Mais je suis toujours convaincu que nous pouvons renverser la vapeur au match retour", avait lancé Kimmich aux médias allemands avant le retour, tandis que Müller laissait transpirer sa grande confiance.

Forcément, le sujet a été abordé par les joueur du PSG une fois la qualification actée. Neymar a lancé un pique à Kimmich, en revenant sur sa célébration démonstrative avec Paredes devant le numéro 6 bavarois. "Ce n’était pas de la provocation, j’ai juste célébré avec Leo (Paredes), je l’ai vu devant moi, j’ai explosé et le destin a fait que Kimmich était là. Il avait dit que son équipe était la meilleure et qu’ils allaient passer en demi assurément… Mais on y a cru. Vous pouvez avoir toute la possession de balle du monde, vous pouvez draguer une femme toute une soirée et un inconnu passe et finit avec elle ! Tout peut se jouer en cinq minutes", a lâché le Brésilien à l'issue de la rencontre.

Battus mais qualifiés, les Parisiens ont pu prendre leur revanche après la finale perdue la saison dernière contre les Bavarois.