Flick, l'avenir incertain

L'entraîneur du Bayern sait que sa position est intenable depuis quelques semaines.

Hier, après la qualification du Paris Saint-Germain malgré une victoire du Bayern Munich au Parc des Princes (0-1) lors du quart retour de la LDC, Hansi Flick s'est rendu en conférence de presse. L'entraîneur bavarois n'a pas esquivé les questions personnelles pendant cette entrevue.

Depuis quelques jours, un rendez-vous entre Oliver Kahn, dirigeant bavarois, et l'entraîneur allemand était évoqué. Mais Flick a répondu à une question sur son avenir au club d'une manière étrange. "Je n'ai pas encore eu de rendez-vous avec Oliver Kahn. S'il veut me parler, il me le dira. J'ai le temps, donc ce n'est pas un problème pour moi. Si tu as envie de discuter avec moi, tu peux. Peu importe ce que je fais, ma famille me soutiendra et me soutiendra toujours. Peu importe si j'étais en équipe nationale ou ailleurs. Il est essentiel que j'apprécie le travail", a-t-il déclaré. Alors, est-ce que Hansi Flick a besoin de changer d'air après l'élimination de son équipe ?