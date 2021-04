🎥 Un documentaire sur le RSC Anderlecht bientôt diffusé

Bonne nouvelle pour les supporters d'Anderlecht : un documentaire en quatre parties sur les coulisses de la saison du club va ĂȘtre diffusĂ© sur plusieurs chaĂźnes payantes.

Le documentaire, appelé "Mauve" et relatant le parcours du RSC Anderlecht depuis l'arrivée de Vincent Kompany au poste d'entraîneur, sera diffusé à partir du 22 avril prochain sur Telenet, PlaySports et Voo Sport World. Un trailer a été partagé par le RSCA et nul doute que les supporters mais aussi les curieux prendront rendez-vous.