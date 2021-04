🎥 Le superbe double arrêt de Mike Vanhamel

L'arrêt de la 33e journée de Pro League est pour Mike Vanhamel. Le portier du Beerschot avait joliment empêché le KVO de prendre le large, dimanche dernier, au Kiel.

Cadre du Beerschot depuis trois ans, Mike Vanhamel réalise une saison tout à fait honorable en Pro League. Souvent décisif, il a donné une nouvelle démonstration de ses qualités à Ostende, où il a longtemps tenu ses filets inviolés.

Mais, c'est en toute fin de rencontre, alors qu'Ostende venait d'inverser le court du match, qu'il a sorti ses deux plus beaux réflexes de la soirée. Un double arrêt aussi spectaculaire qu'inutile puisque quelques instants plus tard, Nicolas Laforge mettait fin à la rencontre et scellait la victoire du KVO, toujours en course pour les playoffs 1.