🎥 Un incroyable but pour lancer la saison de MLS

Les Seattle Sounders ont idéalement lancé leur saison en dominant aisément (4-0) le Minnesota FC, et le premier but inscrit par le finaliste de la saison 2020 est une merveille de reprise de volée par le Brésilien Joao Paulo.

JOAO PAULO OH MY WORD YOU DID NOT đŸ˜± pic.twitter.com/XwaajgdyKn