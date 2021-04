L'Inter Miami a commis une grosse erreur dans le dossier Blaise Matuidi

Blaise Matuidi a rejoint l'Inter Miami en 2020, mais le club de David Beckham a commis une grossière erreur en ne faisant pas du Français un "joueur désigné".

La MLS possède en effet un système de "plafond salarial" que peuvent dépasser uniquement les joueurs désignés, pouvant être au nombre de trois par franchise. L'Inter Miami avait désigné le Mexicain Rodolfo Pizarro et les Argentins Matias Pellegrini et Gonzalo Higuaín, mais pas Blaise Matuidi ... dont le salaire, en accord avec son statut de star européenne arrivant de la Juventus et de champion du monde 2018, était naturellement bien plus élevé que le cap établi par la Major League Soccer.

La fédération avait donc ouvert une enquête concernant ce dossier et conclu à la culpabilité du club de David Beckham, qui a officialisé la nouvelle via un communiqué. L'Inter Miami a, en contrepartie, racheté le contrat de Matias Pellegrini, qui ne pourra cependant ... pas jouer en 2021 avec l'équipe de MLS et sera envoyé en prêt à Fort Lauderdale, l'équipe réserve évoluant en USL League One (un championnat inférieur). Blaise Matuidi, lui, prend sa place en tant que "designated player".