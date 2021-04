Albert Sambi Lokonga : "On va encore devoir hausser le niveau et on le fera"

Ce n'est pas au terme de sa meilleure prestation que le RSC Anderlecht a validé son ticket pour le top 4.

Le soulagement, cependant, était réel quand Yari Verschaeren a fait 0-1. "On était très contents dans le vestiaire mais là, ce n'est qu'une partie du travail qui a été faite", estime Albert Sambi Lokonga, le capitainen du RSCA, après la rencontre. "Maintenant, c'est clair qu'on devra hausser le niveau de jeu en Playoffs et on le fera".

Sur la pelouse du Stayen, Anderlecht n'a pas brillé et a dû rester concentré, sans se soucier du résultat à Ostende, affirmait Kompany, ce que confirme Lokonga. "Non, on ne savait pas le résultat. Ce match était de toute façon à notre portée et il fallait se concentrer sur nous-mêmes. Il y avait du soulagement quand Yari marque parce qu'à 0-0, tout est possible", explique-t-il. "Si on peut refaire 13/15 en PO1 ? Qui sait ! On doit croire en nos forces. Là, on va avoir deux jours de congé - j'ai essayé d'en obtenir trois (rires) - puis on se remettra au travail car de gros Playoffs nous attendent".