🎥 L'ancien Anderlechtois Sacha Kljestan décisif en MLS

Il s'agissait certainement de l'affiche du week-end en MLS : Inter Miami - Los Angeles Galaxy. C'était aussi l'occasion pour David Beckham de lancer la 2e saison de son club contre ses anciennes couleurs.

Si les pensionnaires de Floride ont ouvert le score, c'est l'intraitable Chicharito qui a remis tout le monde à égalité avant un penalty d'Higuain.

L'international mexicain s'est ofert un doublé avant qu'un certain Sacha Kljestan ne donne un avantage définitif aux Californiens. L'ancien Anderlechtois a décoché une frappe enroulée qui a fait mouche avec l'aide du poteau.

