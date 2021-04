Selim Amallah : "On savait qu'on devait faire un résultat pour être en Playoffs 2"

Le Standard de Liège s'est imposé 3-0 contre le Beerschot ce dimanche soir lors de la 34ème journée de Jupiler Pro League. Grâce à ce succès, le matricule 16 disputera les Playoffs 2 et fait également le plein de confiance avant la finale de la Coupe de Belgique.

Selim Amallah a de nouveau été décisif avec le Standard de Liège. L'international marocain a permis aux Rouches de faire le break sur penalty à l'heure de jeu. "Nous avons pris ce match très au sérieux", a-t-il confié au micro d’Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "On est tombé sur une équipe bien en bloc. Il faut dire que le but inscrit juste avant la mi-temps a fait beaucoup de bien et qu'après ça, le Beerschot a dû sortir. Cela nous a donné des possibilités et on est arrivé à les concrétiser. On savait qu’on devait faire un résultat aujourd’hui pour être en Playoffs 2 et on a fait exactement ce qu’il fallait. Toute l’équipe est contente ce soir", a souligné le milieu offensif.

Dimanche prochain, le Standard croisera le fer avec Genk en finale de la Coupe de Belgique. "Le match face au Beerschot, c’était aussi l’occasion de bien se préparer avant la finale de la Coupe qu’on veut gagner. Un excès de confiance avec ce 9 sur 9 ? Oh que non, on garde les pieds sur terre. On sait qu’on ne jouera pas une finale tous les jours, donc on va jouer cette rencontre à fond et on verra comment ça va se passer", a conclu Selim Amallah.