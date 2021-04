Des supporters de Genk et du Standard de Liège se sont affrontés avant la finale de la Coupe de Belgique

Ce vendredi soir, deux clans de supporters du KRC Genk et du Standard de Liège se sont affrontés avant la finale de la Coupe de Belgique qui aura lieu dimanche à 20h45 au stade Roi Baudouin.

Ce vendredi soir (20h), quatre-vingts supporters de Genk se sont rassemblés sur le parking de la Luminus Arena tandis qu'une quarantaine de supporters du Standard de Liège étaient présents dans la Nijverheidslaan près du stade, comme le rapporte Belga.

Les deux groupes se sont croisés sur le parking du Thorpark. Les fans des deux clubs se sont lancés des bâtons, avant de se séparer dans le calme vers 21h15. La police a procédé à l’arrestation administrative de trois personnes venant de Liège et de Genk. De plus, un supporter liégeois a été blessé et emmené à l’hôpital.