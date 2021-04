Eden Hazard, facteur X de la demi-finale entre le Real et Chelsea?

Si Eden Hazard vient seulement de faire son retour à la compétition, Thomas Tuchel et ses joueurs se méfient du capitaine des Diables Rouges qui pourrait "représenter une menace" pour Chelsea, mardi soir.

Un retour au bon moment pour Eden Hazard? Si Zinedine Zidane a pris son temps avec le Brainois avant de le reprendre dans sa sélection, ce n'est sans doute pas anodin s'il fait son retour à la compétition contre le Betis, à peine trois jours avant la demi-finale aller de Ligue des Champions qui opposera le Real à Chelsea mardi soir.

Zidane: "Il n'a ressenti aucune douleur, c'est le plus important"

Au point d'être titulaire? Zinedine Zidane n'a évidemment pas dévoilé ses plans en conférence de presse, mais il a confirmé que son numéro 7 avait eu d'excellentes sensations contre le Betis. "Il a été très bon sur le terrain et il n'a ressenti aucune douleur, c'est le plus important. On est content de l'avoir avec nous, car il va nous apporter beaucoup."

Et si le Real est toujours en course pour le titre de champion d'Espagne, la Ligue des Champions est sans doute l'objectif majeur des Merengue en cette fin de saison. Eden Hazard, qui retrouvera son ancien club en demi-finales, pourrait avoir un rôle majeur dans la quête d'une nouvelle C1.

L'hommage de Thomas Tuchel

Les Blues en sont conscients et Thomas Tuchel n'a d'ailleurs pas caché qu'il se méfiait du Brainois, à la veille de la manche aller. "Eden est un joueur de très grande qualité, il était un joueur majeur quand il était ici à Chelsea, dans l'un des plus grands championnats du monde et j'ai le plus grand respect pour lui."

Les quelques minutes disputées par Eden Hazard le week-end dernier n'ont pas échappé au coach de Chelsea. "Il a joué quelques minutes pour être prêt pour cette demi-finale, s'il joue mardi soir, je suis certain qu'il voudra marquer le coup", conclut le coach des Blues.