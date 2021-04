Vinicius Junior encense Zinedine Zidane

Parfois critiqué pour son manque de finition, le Brésilien n'a que 20 ans et possède encore une grosse marge de progression.

Interrogé sur le site de l'UEFA, Vinicius Junior a confié apprendre énormément auprès de Zinedine Zidane, véritable icône du ballon rond. "J'apprends de lui chaque jour, à chaque séance d'entraînement. Il était un grand joueur et c'est un grand entraîneur. Il fait tout pour nous mettre à l'aise, aussi bien sur qu'en dehors du terrain, à la maison. Il me donne beaucoup de confiance et j'apprends toutes sortes de choses sur le terrain. En termes de tactique, il a été l'un des entraîneurs qui m'a le plus poussé à faire les choses, et je les fais maintenant très naturellement et calmement. Il m'aide beaucoup avec mon jeu offensif tous les jours", a admis l'international brésilien (1 cape) avant d'évoquer KB9.

"Pas seulement moi, mais tous les joueurs et surtout Karim (Benzema), avec qui je joue beaucoup. J'ai beaucoup joué avec Karim depuis mon arrivée. Lui et moi formons une bonne équipe. Maintenant, je suis un joueur complètement différent, mais avec les mêmes qualités qu'avant", a ainsi confié Vinicius Jr, auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.