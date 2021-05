Ligue 1 : Lyon perd Denayer mais s'impose à Monaco au terme d'un match fou !

Les Monégasques ont craqué en fin de rencontre et ne semblent plus en course pour le titre. Les Lyonnais, de leur côté, ont très bien réagi après leur défaite face à LOSC. Malheureusement, la fin de rencontre a tourné en bagarre générale.

Le duel entre Monaco et Lyon a tenu toutes ses promesses. Au terme d'une rencontre riche en rebondissements, la bande à Rudi Garcia s'est imposée sur le score de 2-3. Malgré un bon début de match, les Lyonnais ont été menés 1-0 suite à un but de Volland à la 25e mintue de jeu. Quatre minutes plus tard, Denayer a dû céder sa place à cause d'une blessure. Alors qu'il semblait mal embarqué, l'OL a pu compter sur Depay pour revenir au score à la 57e minute de jeu. Réduits à 10 suite à l'exclusion de Caqueret, les Lyonnais ont malgré tout pris l'avantage à la 77e grâce à Marcelo. A la 86e minute de jeu, Ben Yedder remettait à nouveau les deux équipes à égalité sur penalty. Mais trois minutes plus tard, Cherki offrait le but de la victoire à ses couleurs. Dans les dernières secondes de la rencontre, une bagarre générale entre les deux équipes a obligé l'arbitre à sortir au total trois cartons rouges (pour Geubbels, Pellegri et De Sciglio). Avec cinq points de retard sur Lille qui compte 76 points à la première place, Monaco semble devoir faire une croix définitive sur le titre. De son côté, Lyon revient à un point de son adversaire du jour et revient dans la course pour un ticket en Ligue des Champions.