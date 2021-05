Mbokani a envoyé un message : "Nous sommes tous fans de Dieu à Anderlecht"

Mbokani était-il vexé ? Le Congolais a sorti l'un de ses meilleurs matchs de la saison ce samedi au Lotto Park.

Une prestation qui arrivait après que Peter Verbeke ait confirmé à demi-mot que Dieumerci Mbokani ne rejoindrait pas Anderlecht, malgré ses qualités et ses appels du pied réguliers. Vincent Kompany n'a pas voulu rentrer dans le jeu de la polémique : "Écoutez, il n'y a que des admirateurs de Dieu à Anderlecht", sourit-il après la rencontre. "On connaît ses qualités, son profil, sa présence ... Il a gagné des duels, provoqué des fautes, gardé le ballon, et quand Butez a commencé à le trouver, l'Antwerp a pris le dessus".

C'était la ligne de passes la plus fréquemment utilisée par l'Antwerp : des pieds du gardien vers la poitrine du grand congolais. "C'était la passe la plus simple pour eux, et en première période, nous l'empêchions bien d'arriver à destination. Moins en seconde, et il en a profité", résume Kompany. "En première mi-temps il était à droite, en seconde à gauche ... En tant qu'ancien joueur, je sais ce qui se passait dans sa tête".

Bref : la prestation de Mbokani n'a pas étonné Kompany le moins du monde. "Pour le championnat de Belgique, c'est un millésime. Tout le monde ici comprend sa valeur. Même si à l'Antwerp, tout est mis en place pour qu'il brille", conclut le coach du RSCA.