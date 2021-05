Bob Peeters évincé par Westerlo?

Loin de ses ambitions cette saison, le club campinois pourrait désigner un nouveau capitaine pour la saison prochaine.

Le KVC Westerlo avait débuté la saison de D1B avec l'ambition de jouer la montée et en tant que co-favori de la série aux côtés de l'Union Saint-Gilloise. Mais les Campions ont déçu et terminé la saison à la quatrième place, neuf points derrière Seraing et dix-sept (!) derrière le champion.

De quoi précipiter la sortie de Bob Peeters? Selon les informations du Laatste Nieuws, Westerlo a décidé de rompre le contrat de son entraîneur. Après trois ans et demi sur le banc campinois, l'ancien coach de La Gantoise, Lokeren ou encore Waasland-Beveren va visiblement devoir se trouver un nouveau job.