L'Inter Milan espère un geste de la part de ses cadres, dont Romelu Lukaku

L'Inter Milan a perdu près de 100 millions d'euros durant la crise du Covid-19. Pour rester à flot, le club va devoir faire des économies.

Et pour ce faire, l'Inter Milan espère bien pouvoir compter sur un geste de ses cadres, en attendant un prêt de 250 millions d'euros en provenance d'investisseurs américains. Les deux prochains mois pourraient voir certains joueurs renoncer à une partie de leur salaire, et d'après Het Laatste Nieuws, ce serait le cas de Romelu Lukaku.

L'Inter veut absolument garder son buteur, mais ne pourra pas se permettre de le conserver à tout prix et le Diable Rouge, qui touche entre 7,5 et 9 millions nets par an, est un très gros salaire. Lukaku, cependant, veut rester à Milan et l'a déjà fait savoir. Il pourrait donc décider de faire un geste.