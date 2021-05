Le message d'adieu de Gianluigi Buffon

Après 19 années passées à garder les buts de la Juventus, Gianluigi Buffon qui a tout de même fait un break d'un an avec Turin le temps de découvrir la France et la Ligue 1 avec le PSG en 2018-2019, a annoncé qu'il allait cette fois-ci bel et bien quitter la Vieille Dame de façon définitive.

Le gardien emblématique de la Juventus, Gianluigi Buffon a adressé un joli message d'adieu sur les réseaux sociaux. "Tout commencement a aussi une fin. Et c'est la fin de ma deuxième période à la Juve. Une décision prise, mûrie et communiquée il y a déjà plusieurs mois. Mais ce n'est pas une décision facile. Parce qu'il n'est pas facile de couper ce cordon, là où se trouve mon histoire, ma joie, mes larmes, ma maison. Mais je sais que ce moment est arrivé. Il n'y a pas de remerciement assez grand. J'ai donné tout ce que j'avais. J’ai reçu encore plus. Les temps à venir sont tous à écrire. Et à vivre. Toujours, jusqu'à la fin", a ainsi écrit le champion du monde 2006 sur son compte Twitter.





