La Gantoise reste dans le coup pour l'Europe : "Tout est encore ouvert"

Les Buffalos ont enregistré une victoire importante contre le KV Ostende.

La Gantoise a battu Ostende, réalisant au passage une excellente affaire dans la course à l'Europe.

Roman Yaremchuk était en forme et l'attaquant croit toujours à un billet européen : "C'était un but très important pour l'équipe et le club", a déclaré l'Ukrainien sur le site Internet du club.

"Les trois points étaient indispensables. Maintenant, tout est encore ouvert dans les play-offs. Les quatre équipes sont proches les unes des autres", poursuit Yaremchuk.

La Gantoise est toujours dans la course et aura une autre rencontre cruciale ce dimanche : "D'ici là, le repos sera le facteur clé. Tout le monde a tout donné aujourd'hui. Nous devons maintenant recharger nos batteries pour pouvoir attaquer le match de dimanche. Celui qui saura tirer le meilleur parti de cette période de repos aura un bel avantage dimanche", conclut l'attaquant.