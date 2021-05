A 38 ans, Dani Alves retrouve la sélection brésilienne

L'ancien joueur du Barça n'avait plus été appelé en sélection depuis octobre 2019. Un retour en grâce un an et demi plus tard.

Le sélectionneur brésilien Tite a dévoilé son groupe pour les matchs de qualification sud-américains de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Parmi les sélectionnés : Danis Alves. L'ancien joueur du FC Barcelone (qui évolue à Sao Paulo aujourd'hui) fait donc son retour en grâce après une absence d'un an et demi dans la Seleçao. "C'est un plaisir de le voir jouer encore à un haut niveau", a déclaré Tite en conférence de presse. Le Brésil jouera contre l'Equateur et le Paraguay le 4 et 8 juin.