Hein Vanhaezebrouck et La Gantoise sont prêts pour le sprint final des Playoffs 2

Il reste trois journées à disputer en Playoffs 2 et le vainqueur recevra le précieux sésame, à savoir un ticket pour participer à la Conference League la saison prochaine.

Il reste trois matchs à disputer en huit jours au sein de ces Playoffs 2. Les quatre équipes sont proches les unes des autres au classement. "C'était déjà serré quand nous avons commencé et c'est encore plus le cas maintenant", a confié Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse. "Pour remporter ces Playoffs 2, il faudra un mélange de plusieurs éléments : le physique, le mental, la qualité et aussi l'expérience, un domaine dans lequel nous sommes peut-être les meilleurs. Mais chaque équipe est meilleure que les autres dans un aspect particulier", a souligné le coach de La Gantoise.

"Malines a le vent en poupe"

"Cela signifie que ce sera serré. Malines a le vent en poupe, c'est la seule équipe qui n'a pas encore perdu. Ils ont été les derniers à rejoindre les Playoffs 2, mais ils sont dans la meilleure position pour le moment. Ils sont en tête et il leur reste deux matchs à domicile. Malines semble être l'équipe à battre. Mais Ostende a également deux matchs à domicile. Ces deux-là occupent la meilleure position", a précisé le T1 des Buffalos.

"Je ne pense pas que nous puissions commencer avec les mêmes gars à chaque fois"

Les matchs se succèdent maintenant rapidement. "Une fois, j'ai eu 10 matchs en 30 jours. Nous nous sommes bien débrouillés à l'époque, mais physiquement, il faut être parmi les meilleurs. Maintenant, il ne s'agit que de 4 rencontres en 10 jours, mais nous sommes à la fin d'une saison au cours de laquelle nous avons joué beaucoup. Ce n'est pas facile, pour personne et certainement pas pour nous. Je ne pense pas que nous puissions commencer avec les mêmes gars à chaque fois. Nous allons donc essayer d'utiliser d'autres joueurs", a conclu Hein Vanhaezebrouck.

Les Buffalos devront obtenir un résultat à Ostende ce dimanche s'ils veulent remporter les PO2. Laurent Depoitre est à nouveau blessé au pied et est donc incertain. Nurio a rejoint le groupe, mais ne sera pas prêt avant le week-end prochain. Chakvetadze ne jouera plus cette saison.