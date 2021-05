Kasper Schmeichel savoure : "J'en rêvais quand j'étais enfant"

Leicester City a remporté la Coupe d'Angleterre ce samedi contre Chelsea (1-0).

Kasper Schmeichel (34 ans, 46 matchs toutes compétitions cette saison) a savouré ce succès. Le portier de Leicester City rêvait de remporter ce trophée depuis son plus jeune âge.

"Je suis tellement heureux, je ne peux même pas essayer de le décrire. C'est comme un rêve pour moi. J'en rêvais quand j'étais enfant. On a toujours parlé de gagner des trophées et la performance aujourd'hui, notre grande détermination, je suis tellement fier de tout le monde. Tout le monde a contribué pour arriver à cette finale, tout le monde a joué et tout le monde a été sensationnel, l'équipe, l'équipe qu'il y a derrière l'équipe, le staff médical, tout le monde...", a déclaré l'international danois au micro de BT Sport.