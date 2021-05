Leizpig a concédé le match nul 2-2 face à Wolfsburg

Wolfsburg fait son grand retour en Ligue des Champions. Les Loups ont livré une très belle saison en Bundesliga !

Wolfsburg a assuré sa qualification en Ligue des Champions. En déplacement du côté de Leipzig, les Loups devaient empocher au minimum un point pour s'assurer un ticket en LDC. L'équipe de Koen Casteels a réalisé le match nul 2-2 face à une équipe de Leipzig qui devait se remettre de sa défaite en finale de Coupe d'Allemagne face à Dortmund.

A la mi-temps, Wolfsburg menait déjà 0-2 grâce à un doublé de Philipp (12e et 45e). Mais en seconde période, Leipzig s'est réveillé en recollant au score via les réalisations de Kluivert (51e) et de Sabitzer (78e).

Avec 65 unités, Leizpig est assuré de terminer à la deuxième place du classement. De son côté, Wolfsburg compte 61 points à la 4e place au classement.