Un club espagnol fait le forcing pour un cadre du Club de Bruges !

Ferran Jutgla va-t-il faire son retour par la grande porte en Liga ? L'intérêt serait en tout cas concret pour l'attaquant du Club de Bruges.

Après les arrivées, le Club de Bruges va bien devoir se résoudre à ce que surviennent les départs lors de ce mercato estival. Parmi ceux-ci, certains sont prévisibles, comme celui de Joel Ordoñez, suivi par les plus grands clubs européens et qui devrait rapporter gros.

Ferran Jutgla, lui aussi, peut compter sur de l'intérêt, en particulier depuis son pays : selon Het Laatste Nieuws, le Celta Vigo ferait même le forcing pour rapatrier l'ancien attaquant du FC Barcelone.

Formé à La Masia, Jutgla n'a pas encore eu l'opportunité d'évoluer en D1 en Espagne, se contentant de l'équipe B de l'Espanyol Barcelone et du FC Barcelone, en D3. Il a ensuite été attiré par le Club de Bruges, où il s'est révélé ces trois dernières saisons (148 matchs, 40 buts, 24 assists).

La saison passée, Jutgla a commencé sur le banc avant de progressivement redevenir un élément important du onze de Nicky Hayen en fin de phase classique et en Playoffs. Il a disputé 54 matchs toutes compétitions confondues, pour 14 buts et 7 assists.

Le Celta Vigo serait en discussions avancées avec le FC Bruges, et certaines sources espagnoles estiment que le transfert pourrait rapporter 7 millions d'euros aux Blauw & Zwart. Une plus-value limitée, Bruges ayant payé 5 millions en 2022 pour s'offrir l'attaquant catalan, qui n'a toutefois plus qu'un an de contrat.