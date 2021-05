🎥 Un nouveau but pour Christian Benteke, une victoire de justesse pour Arsenal

Christian Benteke pensait avoir offert le point du partage à Crystal Palace, mais Arsenal a finalement émergé dans les ultimes minutes de la rencontre.

Un derby londonien animé et indécis entre Crystal Palace et Arsenal. Pour la dernière de Roy Hodgson à domicile en tant que coach de Palace, les Eagles ont résisté à la domination d'Arsenal pendant 35 minutes avant que Nicolas Pepe n'ouvre le score.

Un but qui a réveillé les ardeurs de Christian Benteke et de ses coéquipiers et c'est le Diable Rouge qui a rétabli l'égalité, à l'heure de jeu, d'un coup de tête imparable. Son dixième but de la saison et le quatrième en quatre rencontres.

Mais ce but n'a pas suffi aux Eagles qui se sont fait surprendre par Gabriel Martinelli et Nicolas Pepe dans les arrêts de jeu. Une victoire précieuse pour Arsenal (1-3) qui grimpe à la neuvième place et peut toujours espérer aller chercher, in extremis, un ticket européen.