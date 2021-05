Kevin Vandendriessche Standard-Ostende : "Je voulais finir en beauté"

Ce samedi soir à Sclessin, le capitaine du KVO a été plus que décisif lors de la victoire des siens au Standard de Liège (1-3).

Kevin Vandendriessche a été l'homme du match contre le Standard de Liège avec Ostende ce samedi. Le capitaine des Côtiers a marqué un doublé et distillé un assist contre le matricule 16. Une belle façon de faire ses adieux à un club où il évolue depuis 2015. Le milieu de terrain évoluera à Courtrai la saison prochaine.

"Je voulais finir en beauté, la priorité c’était la victoire ce samedi soir. Je suis heureux pour moi et l’équipe. C’est une bonne et belle fin ! Je pense que j’avais encore ma place dans l’équipe mais il y a une autre philosophie avec une priorité pour les jeunes. On a discuté mais ça n’a pas marché", a confié le capitaine du KVO au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "Je suis heureux de rejoindre Courtrai, on va partir en vacances et après je reprendrai avec le KVK. J’avais à coeur de bien finir cette saison", a conclu Vandendriessche.