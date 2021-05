Antonio Rüdiger présente ses excuses à Kevin De Bruyne : "Ce n'était pas intentionnel"

La sortie sur blessure de Kevin De Bruyne lors de la finale de Ligue des Champions a fait réagir beaucoup d'observateurs qui ont critiqué l'intervention d'Antonio Rüdiger qui était très musclé.

Ce dimanche, notre Diable Rouge a dévoilé qu'il s'était occasionné une fracture au nez et à l'orbite de l'œil. Sur Twitter, Rüdiger a tenu à s'excuser auprès du joueur ce City : "Je suis vraiment désolé pour Kevin. Ce n'était pas intentionnel de ma part. Je l'ai déjà contacté personnellement et je lui souhaite un prompt rétablissement. J'espère qu'il fera très vite son retour sur les terrains", a-t-il déclaré.

I'm really sorry for @DeBruyneKev's injury. Of course this was not intentional from me - I've already been in touch with Kevin personally and I really wish him a speedy recovery & hope we can see him back on the pitch very soon again ✊🏾⚽ #UCLFinal