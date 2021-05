Tout juste sorti de l'hôpital, Kevin De Bruyne donne de ses nouvelles

Kevin De Bruyne est sorti sur blessure après un violent contact avec Antonio Rudiger lors de la finale de la Ligue des champions contre Chelsea (0-1). Le Diable Rouge est ensuite rentré aux vestiaires, et semblait marcher difficilement. Il n’est d’ailleurs pas ressorti pour accompagner ses coéquipiers qui allaient chercher leur médaille lors de la remise des trophées.

Ce dimanche, KBD a livré son verdict sur Twitter. "Salut les gars, je reviens juste de l'hôpital. J'ai le nez cassé et une fracture orbitaire du côté de l'oeil gauche. Je me sens mieux maintenant. Toujours déçu à propos de la défaite d'hier évidemment, mais nous serons de retour", a écrit le Diable Rouge.

Des nouvelles qui ne sont pas rassurantes du tout et son Euro semble être en danger...

Roberto Martínez avait déjà donné à De Bruyne une semaine de repos supplémentaire avant que la finale ne soit jouée. Il doit normalement rejoindre la sélection le 7 juin.

